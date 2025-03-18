Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены находится в СИЗО по обвинению в двойном убийстве. Екатерина призналась следователям, что лишила жизни родственников. Однако криминальный эксперт Олег Иванец утверждает, что она хотела только одурманить пенсионеров.

Иванец, ссылаясь на источники в силовых структурах, поделился неофициальными данными с Kp.ru. Якобы на допросе Екатерина заявила, что не хотела убивать родственников и, тем более, расчленять.

«Как мне известно, Екатерина подсыпала яд, чтобы одурманить пенсионеров. В таком состоянии, по плану внучки, они должны были подписать некие документы. Я так предполагаю, связанные с имуществом или наследством», — пояснил эксперт.

Но все пошло не по плану, и пенсионеры умерли. Тогда их внучке и двум ее сообщникам пришлось действовать решительно и жутким образом. Иванец отметил, что один из них руководил девушкой дистанционно — скорее всего, именно он придумал опоить Тарховых и ограбить. Второй соучастник якобы находился в Самаре и расчленял трупы убитых. Сейчас мужчину объявили в розыск.

Напомним, сына обвиняемой в убийстве Тарховой забрали из приюта, хотя у ребенка фактически не осталось близких родственников.