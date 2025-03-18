В результате крушения самолета в Карибском море погиб известный музыкант и политик

По меньшей мере 12 человек погибли в результате крушения небольшого самолёта у берегов острова Роатан в Карибском море. На борту находился как минимум один гражданин США и один гражданин Франции. Также в списках значились несовершеннолетние.

Смертельная катастрофа произошла через несколько минут после того, как самолёт Jetstream, направлявшийся на материк, вылетел с гондурасского острова Роатан в понедельник вечером.

По словам министра транспорта страны, на борту авиалайнера авиакомпании Lanhsa находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. По его словам, обломки самолёта были найдены почти в километре от побережья острова.

По данным CBS, около десятка человек погибли, ещё пятеро были спасены после того, как из-за «очевидной механической неисправности» самолёт рухнул в море. Представитель гражданской авиации Карлос Падилья описал момент трагедии: самолёт взлетел, «резко отклонился от взлётно-посадочной полосы и упал в воду».

Рыбак, ловивший в этот момент рыбу, рассказал телеканалу HCH, что ему едва удалось избежать падения на него воздушного судна.

По сообщениям местных СМИ, среди погибших оказался популярный гондурасский музыкант и политик Аурелио Мартинес. Он был известной фигурой на музыкальной сцене Гарифуна. Гарифуна – афро-аборигенный народ из Сент-Винсента, сосланный в Гондурас в XVIII веке.

По данным Центра Кеннеди, его группа Lita Ariran была «одной из первых групп гарифуна, появившихся в записях, распространявшихся по всему миру». Позднее он занялся политикой и был избран представителем в Национальный конгресс Гондураса.

Полиция Гондураса подтвердила, что обнаружено тело по крайней мере одного члена экипажа. По состоянию на вечер понедельника официальные лица заявили, что оставалось найти только одно тело.

Доступ к месту крушения был затруднён, поскольку там было около 30 метров скал. Туда невозможно добраться ни пешком, ни вплавь. Видимость у спасателей была нулевая.

Согласно полетному листу, опубликованному местными СМИ, среди пассажиров были гражданин США, 40-летний гражданин Франции (его доставили в больницу в городе Сан-Педро-Сула на материке) и двое несовершеннолетних.

Президент Гондураса Сиомара Кастро вскоре после появления новостей о трагедии выступила с заявлением, в котором сообщила, что она «немедленно задействовала» Комитет по чрезвычайным операциям, состоящий из нескольких агентств.

Роатан – крупнейший из островов залива недалеко от побережья Гондураса. Он является популярной туристической достопримечательностью и славится своими яркими коралловыми рифами.