Ловил школьниц на купюры: экс-муж Юлии Коваль сел на 17 лет за растление

Предпринимателю и бывшему мужу телеведущей Юлии Коваль Михаилу Штырлину не удалось оспорить решение суда по делу о сексуальных преступлениях против школьниц. Вердикт остался прежним — 17 лет колонии строгого режима. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Винодел с извращенным вкусом

Штырлин — крымский винодел, гендиректор компании «Легенды Крыма». Свои преступления он совершил еще в 2021 году в Краснодарском крае. На 1-м проезде Айвазовского в кубанской столице мужчина приметил четырех подружек в возрасте от 8 до 11 лет. Специально перед ними он выронил из кармана пятитысячную купюру, а когда девочки вернули деньги, завел их в безлюдное место и совершил свои злодеяния.

Как пишет 93.RU, Штырлин отвел четырех девочек за угол дома и попросил присмотреть за вещами, пока будет переодеваться. В этот момент он разделся и повернулся к ним голый. Но на этом педофил не остановился.

«Позже в этот же день во дворе одного из домов по улице Ставропольской мужчина по той же схеме познакомился с двумя девочками 11 и 12 лет, в отношении которых также совершил преступление», — говорится в отчете объединенной пресс-службы судов региона.

Как пишет 93.RU, две девочки попытались присвоить деньги и в их случае мужчина попытался «проучить» школьниц. Он завел их в подъезд, заставил раздеться, сфотографировал их и совершил некие действия сексуального характера.

Выплатит миллионы

В СИЗО Штырлин провел четыре года. Уголовное разбирательство в отношении него велось по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия».

«Также судом в пользу потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2,4 млн рублей», — говорится в отчете суда.

«Он поломал мне психику»

Бывшая жена Штырлина, блогер и телеведущая Юлия Коваль работала на Матч ТВ, была ведущей шоу «Орел и Решка», в ее аккаунте в Instagram (деятельность запрещена в РФ) больше полумиллиона подписчиков. Блогер окончила Таврический национальный университет в Крыму, где у Штырлина была винодельня. Затем переехала в Москву и познакомилась с коллегой Анастасией Ивлеевой. Примерно в те же годы Штырлин и Коваль начали встречаться, мужчина был на 19 лет старше девушки.