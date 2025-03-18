Еще одна петербургская школа попала в скандал с изнасилованием ученика

В еще одной петербургской школе стало известно о насилии над учеником. Об этом пишет "Фонтанка".

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Преступление было совершено в Выборгском районе. В Сети опубликовали видео из кабинки школьного туалета. Предварительно, жертвой стал ученик начальной школы, подозреваемый - 16-летний подросток.

Подростка задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Школа произошедшее не комментирует. Администрация района при этом опровергла сведения о задержании подростка.

Ранее стало известно о насилии в школе Московского районе Петербурга.