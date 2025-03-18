Московскую школу эвакуировали из-за дымовой шашки

Школу №1245 в Чертаново эвакуировали из-за дымовой шашки. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в здании сработала пожарная сигнализация.

По информации канала, шашку поджег один из учеников. После срабатывания системы оповещения всех школьников и персонал образовательного учреждения вывели на улицу.

«В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. После проветривания и обследования помещений дети вернулись к учебе», — подчеркнули в руководстве школы.

На данный момент проводится служебное расследование. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что 17 марта 620 детей эвакуировали из школы во Владивостоке. В учебном заведении заметили задымление, после чего учеников и персонал вывели на улицу. Как выяснили сотрудники МЧС, на первом этаже задымились провода, горение ликвидировали на площади два квадратных метра.