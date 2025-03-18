В столичном метро неизвестный мужчина избил сотрудника охраны метрополитена. Инцидент произошел в вестибюле станции «Пыхтино», сообщила прокуратура Москвы.

Уточняется, что в результате нападения пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Со слов правонарушителя, он поссорился со своей возлюбленной, употребил алкоголь и пытался пройти в метро в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда его не пустили, он разозлился и набросился на сотрудника охраны. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

Ранее неизвестный мужчина напал на продавщицу цветов в Санкт-Петербургском магазине «Цветокторг» — в результате он похитил три букета и 14 с половиной тысяч рублей. Нападение произошло в ночь на 17 февраля — мужчина зашел в магазин на улице Композиторов, после чего попросил продавца собрать ему букет.

Когда женщина отвернулась за цветами, неизвестный напал на нее со спины. В процессе потасовки злоумышленник приставил к женщине предмет, напоминающий пистолет, после чего продавщица отдала ему все деньги из кассы.