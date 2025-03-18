Пьяный пассажир избил охранника московского метро после ссоры с возлюбленной

Пьяный мужчина избил охранника на станции московском метро «Пыхтино» после того, как тот не пропустил его к выходу. Позже нарушитель рассказал, что до этого поссорился со своей возлюбленной. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— В вестибюле станции метро «Пыхтино» агрессивно настроенный мужчина нанес несколько ударов сотруднику охраны метрополитена. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Правонарушитель пояснил, что поссорился со своей возлюбленной, употребил алкоголь и пытался пройти в метро в состоянии алкогольного опьянения. Когда его не пустили, он разозлился и набросился на сотрудника охраны, — уточнила она.

Ранее мужчина ударил ножом пассажира московского метро в переходе между станциями «Петровский парк» и «Динамо». Пострадавшего доставили в больницу. Задержанного, в свою очередь, отправили под стражу.