Появились подробности нового случая смертельного отравления семьи

В сентябре прошлого года под Красноярском произошла чудовищная трагедия, которую много освещали СМИ. В результате отравления многодетной семьи в селе Красная Сопка скончались шестилетняя дочка, 13-летний сын, 11-летняя девочка и их 12-летняя сестра. Тогда следствие установило, что причиной смерти четверых детей стало отравление инсектицидами. В мусоре нашли два пустых баллона средства от насекомых, которые отец израсходовал для обработки жилища. Глава семьи в ходе допроса признал, что после применения средств от насекомых не проветрил дом должны образом — открыл лишь маленькую форточку.

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Спустя полгода после трагедии под Красноярском похожий случай произошел в Ставропольском крае.

«По данным следствия, 17 марта текущего года в городе Новоалександровске семья из пяти человек, в том числе двое малолетних детей, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. После вызова скорой медицинской помощи все члены семьи были госпитализированы. 8-летняя девочка скончалась в больнице, 12-летний мальчик в данный момент в тяжелом состоянии в реанимации», — cообщается в Telegram-канале «СУ СК России по Ставропольскому краю».

По предварительным данным, причиной отравления могла стать обработка главой семейства накануне происшествия подвального помещения частного домовладения специальным средством от насекомых. В Новоалександровском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи (ст. 109 УК РФ).