Вынесен приговор гаишникам, которые смотрели на убийство африканца и смеялись

В Екатеринбурге вынесли приговор двум инспекторам ДПС, которые наблюдали за убийством аспиранта из Африки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

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Трагедия произошла в марте 2023 года. Тогда аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили в грудь возле ресторана Burger King в ходе конфликта с 24-летним мужчиной из-за девушки. Нападавший был в нетрезвом состоянии. Неподалеку находились сотрудники ДПС, которые не вмешались в драку, а обсуждали происходящее и смеялись.

«Сотрудники полиции, находясь в патрульном автомобиле на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева г. Екатеринбург, являлись прямыми очевидцами противоправных действий молодого человека, 2000 г.р., более того обсуждали указанные действия между собой... Не предприняли необходимых мер, направленных на пресечение преступления», — говорится в публикации.

В итоге суд приговорил экс-полицейских к 3,5 года лишения свободы, однако на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства.

До этого в Чебоксарах автомобиль дважды раза переехал мужчину, который лежал на снегу.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала падает на снег перед автомобилем, а после за руль садится человек и несколько раз переезжает чебоксарца.