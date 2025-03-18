61-летней воспитательнице детского сада, которую на пешеходном переходе сбил певец Александр Буйнов, предстоит серьезная операция в ближайшие дни. Об этом рассказал сын пенсионерки Алексей.

Женщину на днях выписали из больницы, она дома, но «еле ходит» и не спит по ночам, испытывает сильную боль, рассказал родственник. Мужчина с женой спит с матерью в одной комнате, чтобы помочь в случае острой необходимости.

«Правая нога, куда пришел удар во время аварии, отказывает, болит, также болит поясница», - рассказал Алексей изданию mk.ru.

Он сообщил, что матери будут проводить новое обследование, чтобы установить причину защемления нерва. Дальше – операция.

«Потом прямиком в больницу ложимся на серьезную операцию. Хирург нам так и сказал, что медлить нельзя! Даже неделю!», - раскрыл подробности мужчина.

Пока неясно, будет ли операция платной. От помощи певца семья отказалась – справляется своими силами.

Ранее Буйнов заявлял, что женщина находится «под чьим-то очень сильным влиянием».