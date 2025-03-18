Выяснились подробности трагической гибели 10-летнего мальчика на зеленой ветке столичного метро. Четвероклассник засмотрелся в телефон и свалился на рельсы на станции "Белорусская", где через несколько секунд уже попал под поезд.

Как стало известно "МК", трагедия произошла во вторник около девяти утра. Школьник спешил на занятия — впервые его не провожала мама, потому что ее срочно вызвали на работу. Тем не менее опыт самостоятельных поездок в подземке у ребенка был.

Пять последних месяцев мальчик возвращался из школы домой одной и той же дорогой. Он был многократно проинструктирован родителями, насколько внимательным надо быть на этом опасном участке своего пути. У мальчика никогда не было с собой наушников — мама принципиально запрещала брать их в школу, чтобы у сына не было соблазна надеть их на улице и в сабвее.

По предварительной версии следствия, ребенок засмотрелся в гаджет и рухнул с платформы на рельсы. В это время на станцию уже прибывал поезд — подняться и убежать бедному мальчику уже не хватило времени.