Московский бизнесмен развращал детей в российском регионе

17 лет строгого режима получил московский винодел за растление шести детей в Краснодаре. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Преступления были совершены в Краснодаре 10 июня 2021 года. Находясь в командировке, мужчина обронил купюру в пять тысяч рублей, чтобы заманить детей.

Четыре девочки в возрасте от 8 до 11 лет нашли и вернули деньги. После этого мужчина заманил их в безлюдное место и совершил преступления сексуального характера. Затем он повторил то же самое еще с двумя девочками.

Суд приговорил злоумышленника к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, преступник должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму 2,4 млн рублей. Апелляционную жалобу осужденного отклонили.