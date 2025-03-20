Суд продлил арест четырем исполнителям теракта в «Крокусе»

Четырем обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» продлили заключение под стражей на два месяца.

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили журналисты из зала суда.

— Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоды*, Шамсидина Фаридуни* и Мухамадсобира Файзова*. Суд постановил продлить четверым обвиняемым арест на два месяца, до 22 мая 2025 года, — написал телеканал РЕН ТВ.

5 февраля правоохранительные органы завершили расследование по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Для сбора материалов дела, ареста подозреваемых и допроса свидетелей потребовалось 11 месяцев. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из них являются свидетелями, и арестовали 20 фигурантов, включая 16 соучастников.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что по уголовному делу в «Крокусе» в качестве обвиняемых проходят 27 человек.

*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.