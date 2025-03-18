Спортивного журналиста Круглова нашли пьяным в отеле после недели поисков

Спортивного журналиста Александра Круглова, пропавшего в Тюмени после приезда на чемпионат России по биатлону, обнаружили в одной из гостиниц города в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника.

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"Он был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице. Администратор увидел его и решил включить телефон, чтобы сообщить родным. Вызвали полицию и скорую помощь", - сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник ТАСС подтвердил, что Круглов был пьян. По его словам, с журналистом все в порядке, его везут в медучреждение.

Накануне СМИ сообщили, что в Тюмени полицейские разыскивают известного спортивного журналиста Александра Круглова. Последний раз 40-летнего мужчину видели еще 12 марта днем в Восточном районе города.

Круглов должен был приехать 13 марта к началу соревнований по биатлону, однако аккредитацию так и не прошел.