Заключенные барака Ефремова лишились связи из-за обещанной «чудовищной движухи»

Заключенные барака, где содержится актер Михаил Ефремов, лишились связи с родственниками после обещанной артистом «чудовищной движухи» в телефонном разговоре. Об этом сообщает Shot.

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Отмечается, что во время проверки в белгородской ИК-4 администрация изъяла у осужденных карточки «Зона-Телеком», с помощью которых они могли звонить близким со стационарного телефона в коридоре барака.

Ефремов выходил на связь по карточке соседа по койке. Ее оставил один из бывших заключенных, который при освобождении должен был сдать карту, но передал ее другим осужденным.

Адвокат Юрий Падалко утверждал, что запись разговора — «фейк», а заключенные «технически не могут звонить кому угодно».

Однако такая возможность есть: абоненты «Зоны-Телеком» могут связываться с родственниками, а те — подключать третьих лиц через конференц-связь, передает Telegram-канал.

О звонке Ефремова стало известно 17 марта. В опубликованном телефонном разговоре с приятелем актер рассказал о своих планах после освобождения. Так, он пообещал организовать «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после своего выхода на свободу.