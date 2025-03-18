В Абхазии прострелили ногу петербуржцу, который шел к морю без майки

В Абхазии петербуржцу, который шел к морю без майки, прострелили ногу. Местные в грубой форме просили его одеться.

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Подробности происшествия сообщает 78.ru со ссылкой на жену пострадавшего.

Мужчина с женой и подругой отдыхали в Гагре. 13 марта компания направилась на море – россиянин шел с голым торсом, это не понравилось местным. Туристу стали кричать, чтобы он надел майку. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой участник конфликта достал пистолет и открыл стрельбу. Пуля попала петербуржцу в ногу.

«Я услышала 2 или 5 выстрелов. Костя упал и закричал от боли. А они начали пинать его всей толпой», - вспоминает женщина.

Подруга пары вызвала скорую в отеле, мужчину госпитализировали. В больнице к ним подошел сотрудник правоохранительных органов, он убедил написать в заявлении, что мужчина напоролся на штырь в море.

Затем петербуржца перевели в больницу Сочи. Там его супруга рассказала об истинной причине ранения.

Ранее сообщалось, что россиянин приехал на отдых в Абхазию и пропал в районе озера Рица.