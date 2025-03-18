Пошутивший над участником СВО комик пытался выехать из России

Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке выехать за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

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16 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело против стендап-комика в связи с его негативными комментариями в адрес участника военной операции на Украине во время выступления.

«Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Останина доставили в столицу. В скором времени сотрудники Следственного комитета Москвы начнут проводить допрос. Подчеркивается, что в отношении фигуранта расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее комик в беседе с «Осторожно, новости» сказал, что не шутил про участника военной операции. Он заявил, что в выступлении шла речь о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».