Акунина* переобъявили в розыск в России

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, Акунин* был дважды за год привлечен к административной ответственности за распространение сообщений в соцсетях без указания статуса иноагента, однако продолжает нарушать закон.

«С 11 января по 12 марта, находясь за пределами Российской Федерации, (…) продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура передала материалы проверки в следственный орган «для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартишвили* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)».

Напомним, что ранее писатель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом оправдал попытки украинских войск атаковать российские города с помощью беспилотников, а также заметил, что с пониманием относится к фразе «хороший русский - мертвый русский». После чего издательство АСТ выступило с официальным заявлением о приостановке распространения книг Акунина*, а объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» объявила об изъятии из продажи его произведений.

В отношении Акунина* возбудили уголовное дело по фактам публичных призывов к осуществлению терроризма, оправдания террористической деятельности и распространения фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. 6 февраля московский суд заочно арестовал писателя. Его объявили в международный розыск.

*Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.