Следственный комитет России выявил ещё два убийства женщин украинскими военными в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи выяснили, что в августе прошлого года украинские военные, которые вторглись в российский регион, обстреляли два гражданских автомобиля. В машинах находились семьи, которые пытались эвакуироваться из села Куриловка. В итоге от стрельбы погибла беременная россиянка.

Другая женщина была убита в феврале этого года в селе Погребки. ВСУ нашли в подвале пожилую семейную пару и бросили туда гранату. Россияне получили ранения, спустя время женщину расстреляли на глазах у мужа.

Ранее сообщалось, что к настоящему моменту российским военным удалось освободить от украинских захватчиков почти всю Курскую область.