Семь районов Южного Урала скрыты под водой

Паводок охватил семь районов Южного Урала. О сложной паводковой ситуации сообщил глава региона Алексей Текслер.

На данный момент вода разлилась в Нагайбакском, Ашинском, Брединском, Троицком, Варненском, Уйском и Сосновском районах.

В некоторых районах вода залила участки и пробралась в дома. Также заливает и автомобильные дороги.

Наиболее опасное положение наблюдается в Аше, где ввели режим ЧС. Образовавшийся затор в сочетании с ночными осадками привел к подтоплению домов, расположенных ближе к реке. Эвакуацию жителей из опасных зон уже провели.

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