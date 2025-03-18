Россиянина задержали за преследование девочки

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего девочку-подростка и пристававшего к ней в лифте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, подозреваемый преследовал несовершеннолетнюю, зашел вместе с ней в лифт и дотронулся до нее. Девочка испугалась и рассказала о случившемся матери. Семья обратилась в полицию. Сотрудники МВД получили описание мужчины и разыскали его.

Выяснилось, что преследователь уже был судим. В настоящее время его допрашивают в полицейском отделе. Решается вопрос о квалификации его деяния.

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