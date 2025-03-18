Труп ребенка в чемодане и 36 ножевых: как мать-убийца разбиралась с долгами

Ирина Шатова, признанная виновной в убийстве девятилетнего сына, 18 марта была приговорена судом к 18 годам исправительной колонии. В июле 2024-го женщина задушила девятилетнего мальчика, забила его ножом, положила тело в чемодан и вывезла на мусорную площадку. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

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Приговор суровый?

Во время следствия выяснилось, что к совершению преступления женщину подтолкнули крупные долги — порядка 50 млн рублей. Долги у нее появились из-за того, что она брала у людей деньги и вкладывала в ценные бумаги, но делала это крайне неудачно.

Именно обязанность по выплате долгов остановила Шатову от того, чтобы пойти на самоубийство. Она была уверена, что родители не смогут покрыть все расходы после ее смерти.

Адвоката Шатовой заявил, что приговор будет обжалован. По его словам, наказание при имеющихся обстоятельствах является чрезмерно суровым. Также адвокат намерен просить о повторной психиатрической экспертизе его подзащитной.

етлана Плотникова считает иначе. По ее мнению, приговор Шатовой абсолютно справедлив.

«Никакое давление коллекторов не может оправдать убийство», — передает слова Плотниковой perm.aif.ru из зала суда.

Как Шатова убивала сына

Хотя женщина была признана судом вменяемой, в деле отмечаются обстоятельства, которые указывают на нездоровую привязанность к сыну. Анализы ее дневника показали нездоровую психопатическую привязанность к сыну: она почти всегда была рядом с ним, не отпускала в садик, школу, не давала общаться со сверстниками.

Шатова нанесла мальчику не менее 36 ударов ножом. Сначала женщина душила мальчика шнуром. Нанося удары ножом, она не знала, что он уже мертв.

«Смерть наступила от механической асфиксии. Обнаружены телесные повреждения в области лица и шеи: две неравномерно выраженные прижизненные странгуляционные борозды с признаками компрессии. Выявлены признаки асфиксии: синюшность, одутловатость лица, множественные кровоизлияния на лице, экхимотическая маска», — говорилось в заключении судебных экспертов.

Близкая подруга семьи Ольга утверждает, что покойный мальчик — сын Ирины от второго брака. По ее словам, у женщины не сложились отношения с первым мужем и они развелись буквально через год после свадьбы. Вторая попытка оказалась удачнее. С новым супругом Ирина прожила около 10 лет.

Предательство любимого человека

В ходе выступления в суде 10 марта Шатова заявила, что на убийство ее толкнули давление со стороны кредиторов, отъезд бывшего супруга и предательство любимого человека.

«Сожалею, что рядом не оказалось человека с поддержкой и помощью, <…> что как всегда решила свои проблемы сама и не поговорила с родителями», — сказала женщина.

Она также отметила, что ее приоритетом в настоящее время является поддержка родителей, ради которых «должна жить».