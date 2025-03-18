Пьяные подростки разгромили коттедж, который арендовали за 200 тысяч

Подростки разгромили коттедж, арендованный в подмосковных Мытищах за 200 тысяч рублей. За почти разбитый автомобиль, испорченный газон, испачканные обои и разбитую мебель ребята отдали еще 600 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом во вторник, 18 марта, сообщили в соцсети.

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— Компания буйных малолеток во время «вписки» в коттедже в Мытищах успела несколько раз подраться, помочиться на кухонную раковину и мебель, изгадить полы в комнатах дома кровью и собственной рвотой. Кроме того, зумеры уничтожили газон во дворе и едва не разбили машину хозяина, а также сломали домашнюю сигнализацию, — написал Telegram-канал Shot.

Журналисты уточнили, что за сутки подростки отдали 95 тысяч рублей, а за выходные стоимость вышла в 190 тысяч рублей. В настоящее время дом восстановлен и уже сдается в аренду.

Ранее банда подростков разгромила вагон электрички на станции Воронок в Подмосковье и попыталась напасть на машиниста. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.