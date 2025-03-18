Следствие нашло нестыковки в деле смерти актера Джина Хэкмена и его жены

Следствие обнаружило временные несоответствия в установлении времени смерти Бетси Аракавы, жены актера Джина Хэкмена. Тела супругов были обнаружены 26 февраля без признаков насильственной смерти.

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Уже исключена версия утечки газа в их особняке в Санта-Фе. Также установлено, что одна из собак пары погибла из-за обезвоживания и голода.

Бэтси Аракава скончалась на несколько дней раньше своего супруга, его сердце перестало биться 18 февраля, это было установлено по записям кардиостимулятора. Предположительно, женщина скончалась от хантавирусного легочного синдрома.

Как передает ABC News, в последний раз ее видели на рынке и магазине кормов для домашних животных. Аракава вернулась домой около 17:15 по местному времени. Разложение и частичная мумификация тел погибших не позволяла точно определить дату смерти, однако следствие полагало, что Аракава умерла именно 11 февраля.

Новые данные указывают на то, что утром 12 февраля она звонила в больницу Cloudberry Health. Женщина не была пациентом клиники, там отмечают, что по телефону она "звучала больной", жаловалась на заложенность носа, интересовалась гипербарической терапией. На назначенный в этот же день прием она уже не явилась, не ответила и на последующие звонки.

Определение точного времени смерти может быть значимым для родственников супругов. При некоторых обстоятельствах смерть, наступившая с разницей в 120 часов, может быть признана одновременной, что вносит коррективы в распределение наследства. Джин Хэкмен завещал свое 80-миллионное состояние жене, а ее завещание отдает имущество и денежные средства благотворительным организациям. Если будет установлено, что Аракава умерла гораздо раньше супруга, то наследство актера может быть разделено между тремя его детьми от первого брака.