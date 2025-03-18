Тяжело больного бывшего криминального авторитета вернули под суд

Екатеринбургский суд возобновил рассмотрение уголовного дела экс-лидера организованной преступной группировки Михаила Клока, сообщает URA.RU со ссылкой на картотеку Кировского районного суда. По данным агентства, бывшего криминального авторитета обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Однако адвокат подозреваемого Никита Кошаков уточнил, что его подзащитный болен и не может отбывать наказание.

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Состояние здоровья Клока еще сильнее ухудшилось. Сейчас у него три заболевания из перечня правительства, при которых отбытие наказания невозможно, — сказал защитник.

Уточняется, что разбирательство по делу началось в 2023 году. Однако каждый раз судебные процессы переносились из-за состояния здоровья подозреваемого. По этой же причине дело приостановили летом прошлого года.

Ранее стало известно, что киллер Ореховской организованной преступной группировки Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, получил разрешение на условно-досрочное освобождение. Его прошение одобрила администрация липецкой исправительной колонии № 2 строгого режима, где он отбывает 23-летний срок.

До этого в Санкт-Петербурге криминальному авторитету Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в организации еще одного убийства. Речь идет о члене банды Александре Боброве, убитом в 1995 году.