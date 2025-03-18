Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей

Замыкание электропроводки холодильника могло спровоцировать возгорание в квартире в башкирском селе, где погибли пятеро детей и мужчина, сообщает РИА Новости.

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Напомним, ночью в селе Вперед Давлекановского района в пожаре погибли 7-летняя девочка, 5-летние девочки-близнецы и 3-летние мальчики-близнецы, а также 33-летний сожитель их матери. Женщина в момент трагедии была на работе. Возбуждено уголовное дело.

"Пожар начался около холодильника. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки холодильного аппарат или розетки", - сказал источник агентства.

Прокуратура Башкирии организовала проверку. С матерью детей работают психологи.