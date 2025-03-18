На плато в районе Байкала погиб турист, упав с 30-метровой скалы

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Юноша погиб в районе Байкала на Олхинском плато, пытаясь перепрыгнуть узкую расщелину. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, турист упал с 30-метровой высоты.

— Прогулка по Олхинскому плато закончилась трагедией. Двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел, что поверхность скользкая. И слетел с 30-метровой высоты скальника, — сообщили в Telegram-канале ведомства. Утт

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов сломал ногу, попав в трещину на льду на турнире на озере Байкал. Уточняется, что врачи диагностировали у спортсмена перелом лодыжки.