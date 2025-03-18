Два автобуса подорвались на сброшенных ВСУ «‎Лепестках» под Белгородом

Два автобуса с людьми подорвались на минах-лепестках в Белгородской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, инцидент произошел около 7:00. Автобусы предприятия «Краснояружский бойлер» везли людей на работу и по пути наехали на разбросанные украинскими войсками мины.

Утверждается, что пострадали пять человек. У них зафиксировали незначительные травмы. Погибших среди пассажиров нет. Официально эту информацию пока не подтверждали.

Напомним, что накануне в селе Ясные Зори Белгородской области мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «Колокольчик». Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что пострадавшему от украинского снаряда оказывают необходимую медицинскую помощь.