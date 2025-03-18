Пассажир погиб в результате падения на рельсы на станции «Белорусская»

Мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Белорусская» московского метро — он погиб. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает ГУ МВД по Москве.

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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в данный момент. По факту трагедии проводится проверка.

— Предварительно установлено, что на станции «Белорусская» на пути упал пассажир. В результате полученных травм он погиб, — передает слова представителя МВД ТАСС.

На центральном участке Замоскворецкой линии метро из-за инцидента были временно увеличены интервалы движения. Движение поездов было приостановлено на отрезке от «Сокола» до «Новокузнецкой».

Одиннадцатилетний мальчик, зацепившись за шнурок обуви, упал на рельсы под приближающийся поезд на станции московского метро «ЦСКА». Ребенок чудом выжил, ему помогли полицейские. Ранее мужчина упал на пути на станции «Парк Победы» Солнцевской линии Московского метрополитена. Позднее пострадавшего спасли и передали врачам.