В России директора школы насмерть завалило снегом

В поселке Кын Пермского края директора местной школы Елену Макарову насмерть завалило снегом.

Об этом сообщается на странице управления образования администрации Лысьвенского муниципального округа во «ВКонтакте».

«Недавно вернулась в родной поселок, пришла в школу и с этого учебного года взялась за управление образовательным процессом», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что снег на женщину сошел с крыши дома. Управление образования пообещало дополнительно сообщить о времени и месте прощания с Макаровой.

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