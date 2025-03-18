Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

Lenta.ru

Московский городской суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает «Коммерсант».

Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд
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Защита Иванова заявила, что во время расследования правоохранители допустили серьезные ошибки, поэтому хотели отправить дело на дорасследование. Адвокаты второго фигуранта дела, бизнесмена Антона Филатова, направила в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности дела — они требовали его передачу в Мособлсуд. В этом им также отказали.

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

17 марта Мосгорсуд начал рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. 24 марта пройдет следующее слушание, которое уже будет в открытом режиме.

В конце апреля 2024 года бывший замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован. По версии следствия, он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.

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