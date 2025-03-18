Знакомые отняли у бездомной матери новорожденную девочку

Жительница Арамиля в Свердловской области едва не лишилась новорожденного ребенка. Младенца забрали и не отдавали знакомые женщины, которые вначале просто приютили ее.

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Историей поделилась член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Кристина Якушева. По ее словам, жительница Арамиля оказалась в сложной жизненной ситуацией, чем в итоге воспользовались ее знакомые.

Женщину выгнула из дома возлюбленный, а приятели пригласили ее к себе пожить. Через некоторое время у россиянки родился ребенок. Семья захотела оставить младенца себе и начала уговаривать мать, сделать это. Но гостья не хотела отказываться от малыша и уже решала вопрос с жильем. А когда пришло время забрать девочку, то хозяева стали упираться.

«Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу: «Слушай, ты короче свой рот погнанный закрой и пошла вон», — рассказала Якушева.

Вернуть ребенка получилось только при участии полиции. В настоящий момент матери с ребенком оказывают необходимую помощь.

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