В аэропорту Нью-Йорка самолет задел крылом ВПП

Инцидент произошёл в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, где самолёт американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлётно-посадочную полосу (ВПП).

Как сообщает газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации и заявление авиакомпании, инцидент произошёл, когда пилот попытался зайти на второй круг.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 80 человек. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Ранее газета Daily Mail сообщала об инциденте в аэропорту Денвера, где загорелся самолёт авиакомпании American Airlines.