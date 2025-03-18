В Гондурасе пассажирский самолет упал в море после взлета

Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого было 15 пассажиров, упал в море сразу после взлета из аэропорта, расположенного на острове Роатан на западе Гондураса. Об этом пишет газета La Prensa, ссылаясь на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

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По ее информации, воздушное судно следовало в сторону города Ла-Сейба. В результате авиакатастрофы не стало шесть человек. Экстренные службы смогли спасти десять человек, они были госпитализированы.

В Нижегородской области упал легкомоторный самолет

Как сообщает издание со ссылкой на национальную полицию Гондураса, «катастрофа произошла, когда самолет модели Jetstream 41, рассчитанный на 33 пассажира, столкнулся с механической неисправностью при взлете». Самолет потерпел крушение примерно в километре от взлетно-посадочной полосы.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту города Марана в американском штате Аризона столкнулись два малогабаритных самолета. В правоохранительных органах города сообщили, что столкнувшиеся в воздухе самолеты были легкомоторными — это Cessna 172S и Lancair 360 MK II.

Ранее самолет упал на автобус с людьми в Бразилии.