В Ленинградской области пресекли хищение топлива из нефтепродуктопровода

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась организацией несанкционированных врезок на магистральном нефтепродуктопроводе в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ.

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По данным спецслужбы, подозреваемые собирались похитить не менее 622 тонн дизельного топлива.

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«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято более 123 т нефтепродуктов, специализированное оборудование для осуществления врезок и хищения топлива (грузовик, переделанный для скрытой транспортировки похищенных нефтепродуктов, три тягача и четыре цистерны)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что ущерб от противоправной деятельности группы составил более 34 млн рублей. Ее членами являются в том числе ранее осужденные лица.

Там уточнили, что магистральный нефтепродуктопровод Ярославль — Приморск, который стал объектом посягательства злоумышленников, принадлежит ООО «Транснефть-Балтика» (дочерняя структура ПАО «Транснефть»).

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Кража».

До этого жители Оренбургской области врезались в нефтепровод и похитили более тонны сырья.

Ранее во Владимирской области двое мужчин попытались украсть 43 тонны нефти и попались ФСБ.