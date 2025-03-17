Силовики задержали мать и дочь за два избиения в Козельске

В Калужской области задержаны мать и дочь, подозреваемые в двух избиениях в Козельске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта в одном из кафе Козельска, отметили в пресс-службе.

По данным следствия, три жительницы Козельского района: мать и дочь, а также их подруга, отмечали в кафе праздник. Между ними и одним из посетителей возник конфликт, который позже перерос в потасовку.

Мужчина ударил старшую из женщин, за нее вступились ее дочь и подруга. Они нанесли противнику телесные повреждения. Врачи доставили пострадавшего в клинику, где он в дальнейшем скончался. Причиной смерти предварительно стали не побои, а заболевания, пояснили в ведомстве.

«В ходе расследования были получены сведения о том, что в тот же день в этом же кафе две подозреваемые — мать и дочь — из хулиганских побуждений избили местную жительницу. В течение недели эти две соучастницы находились на лечении в больнице. Следователь Следственного комитета задержал их на 48 часов», — заметили в СК.

Уголовные дела по обоим фактам соединены в одно производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, констатировали в ведомстве.