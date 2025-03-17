Доступ к задержанным в Тунисе россиянам осложнился

Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе в ноябре прошлого года, стал значительно затруднен, а информация об их состоянии практически отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из родственников.

По его словам, чиновник, ответственный за выдачу разрешений на посещение заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, что лишило возможности связи с россиянами. Кроме того, начавшийся Рамадан усугубил условия содержания задержанных.

В конце января российское посольство в Тунисе сообщило, что россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы.

Консульские сотрудники ранее посещали задержанных и сообщали, что их самочувствие удовлетворительное, жалоб на условия содержания не поступало, передает «Радиоточка НСН».