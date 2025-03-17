В российском регионе на женщину с ребенком рухнула глыба льда

В пермском поселке на женщину с ребенком, выходивших из подъезда дома, рухнула глыба из снега и льда. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание URA.RU.

Инцидент у дома №8 по улице Ленина в поселке Половинка произошел утром в пятницу, 14 марта. По словам соседки пострадавшей женщины, в момент ЧП та повела свою трехлетнюю дочь в детский сад. Когда они с ребенком выходили из подъезда, на них упала глыба из снега и льда.

«Около девяти утра я услышала визг, подумала, может ребята кричат. А потом слышу, кричат: "Помогите!". Выбежала на улицу, а там Наташа лежит у подъезда. На ней лед и снег. Она видимо, ребенка с лесенок крыльца успела спихнуть, а сама не успела отбежать. Видно было, что у нее нога вывернута. (...) Скорая помощь до нас минут 40 добиралась, не меньше», — описала случившееся соседка.

Она сообщила, что пострадавшую доставили в больницу, где врачи провели ей операцию — по словам соседки, та получила закрытые переломы ноги и сильный ушибы головы. При этом ребенку, уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Прикамья, госпитализация не потребовалась. Представитель ведомства заявил, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

Журналистам удалось выяснить, что двухэтажный каменный дом, в котором живет семья пострадавшей, с лета прошлого года не обслуживается управляющей компанией.

Ранее в марте стало известно, что в Южно-Сахалинске глыба льда пробила окно на балконе одной из квартир.