Раскрыта причина нападения ученого на коллег в Антарктиде

Нападение ученого на коллег на исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде произошло из-за спора о выполнении рабочего задания, сообщает The Guardian.

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По данным Министерства окружающей среды Южной Африки, конфликт вспыхнул после того, как руководитель группы потребовал от команды срочно выполнить задачу, зависящую от погодных условий. Один из участников экспедиции не согласился с изменением графика, что привело к агрессивной ссоре, в ходе которой он физически напал на начальника.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди остальных членов команды. В экстренном письме, отправленном с базы, утверждалось, что нападавший угрожал убийством коллегам и представлял опасность для всех находящихся на станции. Также было заявлено о сексуальном насилии в отношении одного из участников экспедиции.

Южноафриканские власти сообщили, что агрессивный участник команды «выразил раскаяние» и прошел повторную психологическую оценку. Однако возможности его немедленной эвакуации нет: станция остается изолированной еще на 10 месяцев из-за суровых погодных условий. Власти рассматривают возможные меры для обеспечения безопасности остальных членов миссии.

16 марта издание Sunday Times опубликовало тревожное сообщение одного из исследователей, находящегося на станции Sanae IV. В нем говорилось о его коллеге, который совершает нападения на других ученых и держит в страхе весь коллектив. Ученый описывал ситуацию как критическую, отмечая, что агрессивное поведение участника экспедиции продолжает нарастать, а полное отсутствие возможности эвакуации усиливает напряженность среди команды.