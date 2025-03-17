На Северном Кавказе более 40 человек обвинили в хищении 2,8 млрд рублей

Более 40 человек стали фигурантами уголовного дела о хищении 2,8 млрд рублей, выделенных на развитие электрических сетей Северного Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба управления министерства внутренних дел РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

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«В отношении 41 фигуранта расследования о хищении бюджетных денежных средств <...> возбуждено уголовное дело о преступном сообществе», — говорится в заявлении.

Из него следует, что дело было возбуждено по ст. 210 УК РФ. В том числе подозреваемыми в создании преступного сообщества стали бывший руководитель крупнейшей энергораспределительной компании в СКФО и его подчиненные. То же касается нескольких представителей электрических сетей республики Дагестан и ряда коммерческих организаций.

По информации ведомства, созданное фигурантами преступное сообщество функционировало на протяжении девяти лет — с 2012 по 2021 годы. За это время злоумышленники присвоили 2,8 млрд рублей, которые должны были быть потрачены на реализацию программы по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях в Дагестане.

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