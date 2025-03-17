Семья из пяти человек отравилась химикатами на Ставрополье

Семья из пяти человек в ставропольском Новоалександровске отравилась неизвестными химикатами. Погибла малолетняя девочка, пишет «Комсомольская правда.Северный Кавказ» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в понедельник утром, 17 марта, в одном из частных домовладений.

По данным следствия, ранее в доме была произведена обработка подвала против насекомых. Специалисты обнаружили следы неизвестного белого вещества на полу — образцы были изъяты на исследование.

«Прокуратурой организована проверка по факту отравления семьи в городе Новоалександровске. Утром 17 марта в одном из частных домовладений в городе Новоалександровске произошло отравление неизвестным химикатом пятерых человек. В результате отравления погибла малолетняя девочка», — отметили в пресс-службе.

В СУ СК уточнили, что 12-летний мальчик и его 38-летний отец в настоящее время в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, 32-летняя мама и 59-летняя мать жены находятся под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что причиной гибели грудного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, стала асфиксия из-за рвотных масс.