Мосгорсуд 24 марта начнет слушания по дела Тимура Иванова о растрате в открытом режиме

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Мосгорсуд 24 марта в открытом режиме начнет слушать уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Об этом ТАСС сообщили в суде.

Мосгорсуд заслушает дело Тимура Иванова в открытом режиме
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"Уголовное дело в отношении Иванова и Филатова Мосгорсуд начнет слушать с 24 марта", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что суд отказался отправлять материалы дела в Верховный суд РФ для определения подсудности. Процесс будут слушать в суде каждый будний день.

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