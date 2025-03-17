Мосгорсуд заслушает дело Тимура Иванова в открытом режиме

Мосгорсуд 24 марта в открытом режиме начнет слушать уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении Иванова и Филатова Мосгорсуд начнет слушать с 24 марта", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что суд отказался отправлять материалы дела в Верховный суд РФ для определения подсудности. Процесс будут слушать в суде каждый будний день.