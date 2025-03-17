В Петербурге две сестры сбежали от отчима и ночью бродили по улице

В Колпино сотрудники полиции нашли на улице двух маленьких девочек, которые бродили ночью по городу. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел около четырех утра 17 марта. Наряд Росгвардии заметил двух маленьких девочек, которые шли по Тверской улице. Детей посадили в служебное авто, сестры рассказали, что мать ушла работать в ночную смену и оставила их с сожителем.

Мужчина решил съездить с девочками в кафе быстрого питания, но между ними произошла ссора. Сестры убежали от отчима и бродили по улице. Сотрудники вневедомственной охраны успокоили несовершеннолетних и отвезли в отдел полиции. Впоследствии удалось связаться с их матерью. Узнав о произошедшем, женщина забрала дочерей домой.

До этого сообщалось, что жительница Прокопьевска нашла девочку, которая сбежала от сожителя матери. В день инцидента сожитель с падчерицей пришли в гости к знакомым, где мужчина выпивал. В какой-то момент мужчина ушел с девочкой домой, но по пути ребенок сбежал. В отношении матери составили протокол, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее дочь направили в социально-реабилитационный центр.