Стая дроздов рухнула на землю в Мексике

Стая из нескольких сотен желтоголовых дроздов рухнула на землю в Мексике. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Inside Edition.

Отмечается, что в результате несколько птиц погибло. Что стало причиной такого явления, неизвестно. Предположительно, дрозды могли рухнуть на землю из-за появления хищника, или выброса газа.

При этом жуткое явление попало на запись камеры. На получившихся кадрах можно увидеть, как целое «облако» из птиц падает на землю, после чего многие из них разлетаются в стороны. Причина такого поведения птиц на кадры не попала.

Ранее в Индонезии найдены новые загадочные птицы.