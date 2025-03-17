В мусорном баке в центре Москвы нашли 20 смартфонов

Горожанка заметила в мусорном баке на Триумфальной площади в центре Москвы 20 новых смартфонов. Она вызвала полицию и экстренные службы, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источники.

По предварительной версии, злоумышленники украли 20 Samsung Galaxy A32, а затем испугались последствий и избавились от устройств.

На место происшествия прибыли правоохранители и саперы.

Обследование показало, что гаджеты не представляют опасности, так как являются муляжами.

Специалисты предположили, что муляжи выбросили менеджеры одного из столичных магазинов электроники.