В мусорном баке в центре Москвы нашли 20 смартфонов
Горожанка заметила в мусорном баке на Триумфальной площади в центре Москвы 20 новых смартфонов. Она вызвала полицию и экстренные службы, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источники.
По предварительной версии, злоумышленники украли 20 Samsung Galaxy A32, а затем испугались последствий и избавились от устройств.
На место происшествия прибыли правоохранители и саперы.
Обследование показало, что гаджеты не представляют опасности, так как являются муляжами.
Специалисты предположили, что муляжи выбросили менеджеры одного из столичных магазинов электроники.