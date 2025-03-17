Более 20 новых смартфонов обнаружили в мусорном баке на Триумфальной площади в центре Москвы. Предположительно, гаджеты были украдены, и от них решили избавиться. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили соцсети.

— Находку сделала девушка, которая ждала автобус на остановке на Триумфальной площади. В какой-то момент она заметила в мусорке клад с самсунгами и другими смартфонами. Своим глазам девушка не поверила и вызвала экстренные службы. Смартфоны без каких-либо подозрительных проводов. Предварительно, они могут быть крадеными, — написал Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала Mash, кроме полицейских на месте также работают саперы.

Ранее около детской площадки в парковой зоне на Живописной улице в столице нашли две включенные рации. Сотрудники правоохранительных органов сначала оцепили место происшествия, а потом забрали устройства для изучения и поиска их владельцев.