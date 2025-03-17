В Тюмении бесследно исчез журналист

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что ищут бесследно пропавшего журналиста Александра Круглова, который приехал в Тюмень освещать соревнования по биатлону. В поиск он был объявлен накануне.

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40-летний Круглов является автором канала "Штрафные 150" о биатлоне. Поисковики говорят, что последний раз журналиста видели 12 марта в Восточном районе города. После этого он перестал выходить на связь и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Напомним, что чемпионат России по биатлону проходил в Тюмени с 13 по 16 марта в спортивном комплексе "Жемчужина Сибири".