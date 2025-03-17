Несколько сотен дроздов одновременно рухнули на землю в Мексике

Несколько сотен дроздов упали с неба в Мексике. В настоящий момент причины такого странного поведения птиц неизвестны. Многие их них погибли при резком столкновении с землей.

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Среди выдвигаемых версий: нападение хищника или же выброс газа, передают в издании Inside Edition.

Ранее стало известно, что в столице России массово гибнут бобры: около десяти туш мертвых животных обнаружили недалеко от московской гидроэлектростанции (ГЭС). Тревогу забили местные жители района Печатники: они наткнулись на большое количество погибших бобров рядом с Перервинской ГЭС. По предварительным данным, всего специалисты насчитали 15 тел мертвых животных.

Также 10 февраля в реке Нейме в Ленинградской области выявили сильное загрязнение. Содержание токсинов оказалось превышено в 1000 раз. Из-за этого в других водоемах массово умирает рыба. При этом прекратить сброс сточных вод в реку невозможно, а очистные сооружения изношены на 100 процентов.