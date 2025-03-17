В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка

Россиянка погибла в результате схода лавины вблизи Алматы в Казахстане. Об этом сообщили ТАСС в республиканском МЧС.

ЧП произошло 17 марта в районе горнолыжного курорта Шымбулак. Около 50 куб. м снега сошло с высоты 3 км 160 м.

«По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности», — уточнили в ведомстве.

Из-под снега извлекли тело россиянки 1990 года рождения.

В МЧС республики уточнили, что трое фрирайдеров подрезали склон, спровоцировав лавину. Двое смогли выбраться самостоятельно.

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