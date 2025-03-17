В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка

Действия фрирайдеров вызвали сход лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак в Казахстане. Из-под завалов, образовавшихся после схода, спасатели извлекли тело россиянки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Инцидент произошел в понедельник, 17 марта, в районе Левого Талгара на высоте 3,1 км. Объем снежной массы составил около 50 куб. м.

«По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности. Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения», — пояснили в пресс-службе.

Два человека выбрались самостоятельно, от медицинской помощи отказались. Тело погибшей спустили с горы спасатели.

Ранее сообщалось, что поисковые группы обнаружили в горах Сочи и эвакуировали вертолетом тело звездного инструктора Ивана Хорькова.

Обнаружить погибшего при сходе лавины лыжника удалось при помощи прибора поиска RECCO. Мужчина находился на глубине около 2,5 метров.